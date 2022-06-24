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Факты / Украина

Начали бить по себе: в Алчевске российская ракета после запуска развернулась

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Начали бить по себе: в Алчевске российская ракета после запуска развернулась

В оккупированном Алчевске одна из ракет системы ПВО, выпущенная Россией, осуществила “перехват” самой себя. Она через несколько секунд после старта резко развернулась и полетела в обратную сторону.

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Упала ракета рядом с местом, откуда был произведен запуск. Пока нет информации, была ли уничтожена или повреждена техника оккупантов, и есть ли среди пострадавших враги Украины.

На видео неудачного старта российской ракеты ПВО, ударившей по своим, можно увидеть последствия такого запуска. Видна немалая площадь пожара – горит трава там, где упала ракета. Голос за кадром говорит, что это горит Сарматская улица в Алчевске. Она находится на восточной окраине города.

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