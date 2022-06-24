Ангеліна Малиновська, редакторка стрічки
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Почали бити по собі: в Алчевську російська ракета після запуску розвернулась
В окупованому Алчевську одна з ракет системи ППО, яка була випущена Росією, здійснила “перехоплення” самої себе. Вона через декілька секунд після старту різко розвернулася і полетіла у зворотний бік.
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Впала ракета поруч з місцем, звідки було здійснено запуск. Поки що немає інформації, чи було при цьому знищено або пошкоджено техніку окупантів, і чи є серед постраждалих вороги України.
Зараз дивляться
На відео невдалого старту російської ракети ППО, яка вдарила по своїх, можна побачити наслідки такого запуску. Видно чималу площу пожежі – горить трава там, де впала ракета. Голос за кадром каже, що це палає вулиця Сарматська в Алчевську. Вона розташована на східній околиці міста.
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