Рада предлагает изменения по выезду мужчин за границу во время военного положения

Июнь, 24 в 14:07

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон О мобилизационной подготовке и мобилизации, а также в закон О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины (№7484).

Законопроектом, в частности, в закон №7484 предлагается добавить статью о порядке выезда из Украины мужчин во время военного положения в Украине.

В нем говорится, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы Украины во время военного положения.

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В то же время они имеют право выехать за пределы страны, если являются отцом троих и более детей в возрасте до 18 лет или самостоятельно воспитывают ребенка/детей в возрасте до 18 лет. Также за границу могут выезжать лица с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья.

Также речь идет о студентах профессиональных (профессионально-технических), профессиональных высших и высших учебных заведений, ассистентах-стажерах, аспирантах и докторантах, обучающихся на дневной или дуальной формах образования.

Кроме этих лиц право выезда за пределы Украины во время военного положения может быть предоставлено лицам, которых определил Кабмин.

— Таким образом, лицо, имеющее отсрочку от прохождения военной службы, в то же время не имеет возможности уехать за границу для удовлетворения собственных нужд или потребностей своей семьи. Чтобы решить этот вопрос, необходимо предоставить возможность выезда из Украины определенным категориям лиц, указанных в статье 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, — объясняют авторы законопроекта.

Соответствующим законопроектом также предлагается установить, что ряд категорий лиц в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и проходить военную службу в пределах области, где они зарегистрированы или проживают. Речь идет, в частности, о женщинах и мужчинах, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Источник: Верховная Рада