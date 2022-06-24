Рада пропонує зміни щодо виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану

Червень, 24 в 14:07

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт про внесення змін до закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також до закону Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України (№7484).

Законопроєктом, зокрема, до закону №7484 пропонується додати статтю щодо порядку виїзду з України чоловіків під час воєнного стану.

Визначається, що чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за межі України під час воєнного стану.

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Водночас вони мають право виїхати за межі України, якщо мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років або самостійно виховують дитину/дітей віком до 18 років. Також за кордон можуть виїжджати особи з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я.

Також йдеться про здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами освіти.

Окрім цих осіб, право виїзду за межі України під час дії воєнного стану може бути надано особам, визначеним Кабінетом міністрів України.

– Таким чином особа, що має відстрочку від проходження військової служби, водночас не має можливості виїхати за кордон задля задоволення власних потреб чи потреб своєї сім’ї. Щоб вирішити це питання, необхідно надати можливість виїзду з України певним категоріям осіб, що зазначені у статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, – пояснюють автори законопроєкту.

Відповідним законопроєктом також пропонується встановити, що ряд категорій осіб у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою та проходити військову службу в межах області, в якій вони зареєстровані чи проживають. Йдеться, зокрема, про жінок та чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Джерело: Верховна Рада