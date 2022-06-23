Июнь, 23 в 17:51

В рамках реформы безопасности в Украине рассматривается модель общего призыва для молодежи на службу в армию.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время диалога со студентами Израиля, отвечая на вопросы о модели призыва на службу с 18 лет, которая действует в их стране.

– Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте Вооруженных сил Украины и Министерства внутренних дел. Есть такая модель. Я не уверен, что именно такая модель будет, – подчеркнул президент Украины.

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Он отметил, что такая модель обязательно будет рассматриваться и обсуждаться как с обществом, так и с общественностью.

Президент подчеркнул, что война заставила сотни тысяч людей не только взять в руки оружие, но и научиться пользоваться им.

– Как раньше, с точки зрения защиты нашего государства и армии, а также количества военных, так уже не будет, подход будет изменен и для студенчества, – добавил Зеленский.

Отметим, что система образования Израиля отличается от украинской. Большинство будущих студентов призываются в армию или же проходят альтернативную службу. Средний возраст студента-первокурсника в стране составляет около 23 лет.