Правильно хвалити Путіна та війну в Україні: СБУ перехопила методичку ФСБ

Червень, 26 в 13:32

СБУ секретними каналами зв’язку перехопила нову методичку ФСБ для російських чиновників, артистів та спортсменів з приміткою “до неухильного використання”, в якій вчать правильно хвалити диктатора Володимира Путіна та говорити про війну Росії в Україні.

Російські спецслужби наполегливо радять хвалити президента за те, що той “не допустив війни на території РФ, якої так хотів Захід”, та “особисто захистив Росію від знищення, а росіян – він стояння на колінах”.

Для переконливості ФСБ наводить статистику нібито про захмарну підтримку кремлівського диктатора.

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Молодь рашисти переконують у тому, що, скажімо, блокування Instagram – це повна перемога влади РФ та очевидний провал Заходу, оскільки більшість росіян віддають перевагу Одноклассникам.

Нещодавно СБУ викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ, більш відомого, як ГРУ, до якої входив народний депутат Андрій Деркач.

За даними слідства, він курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях.