За 8 лет войны более 4 тыс. украинцев прошли через застенки РФ – Офис генпрокурора

Июнь, 26 в 16:18

Более 4 тыс. украинцев прошли через места пыток, созданные российскими оккупантами за 8 лет войны в Украине, в том числе и на территории ОРДЛО.

Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

– Около 200 мест для незаконного содержания наших граждан на территории “ЛДНР”, в которых их пытали, – добавил он.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ больше всего фактов пыток и жестокого обращения зафиксировано в трех областях: Херсонской – 342, Киевской – 166 и Черниговской – более 100.

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Белоусов отметил, что эти данные подтверждают: для российских солдат пытки – это привычное дело, поскольку сами часто подвергаются насилию в армии.

Он сообщил, что ОГП идентифицировал немало лиц, причастных к организации места для пыток “Изоляция” в Донецке, в том числе и одного из ее палачей Дениса Куликовского.