За 8 років війни понад 4 тис. українців пройшли через катівні РФ – Офіс генпрокурора

Червень, 26 в 16:18

Понад 4 тис. українців пройшли через катівні, створені російськими окупантами за 8 років війни в Україні, зокрема й на території ОРДЛО.

Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

– Близько 200 місць для незаконного утримання наших громадян на території “ЛДНР”, в яких їх катували, – додав він.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ найбільше фактів катувань та жорстокого поводження зафіксовано у трьох областях: Херсонській – 342, Київській – 166 і Чернігівський – більше 100.

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Бєлоусов зауважив, що ці дані підтверджують: для російських солдатів катування – це звична справа, оскільки самі часто піддаються насиллю в армії.

Він повідомив, що ОГП ідентифікував чимало осіб, які причетні до організації катівні “Ізоляція” у Донецьку, зокрема й одного з її катів Дениса Куліковського.