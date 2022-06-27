Июнь, 27 в 17:27

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге Полтавской области.

Глава государства опубликовал видео с места происшествия и отметил, что внутри было более тысячи гражданских.

— Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было свыше тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так слит оккупантов, – написал президент.

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Зеленский добавил, что Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах, а надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно.

Отметим, что в понедельник, 27 июня, оккупанты выпустили две ракеты по ТРЦ в Кременчуге. Ракетный удар произошел во время воздушной тревоги, которая в Полтавской области длилась с 15.40 до 16.05.

В настоящее время спасатели занимаются тушением пожара, а количество пострадавших пока неизвестно.

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