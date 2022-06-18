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Факты / Украина

От шести до восьми ракет: РФ атаковала Кременчуг

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Кременчука 18 червня 2022

18 июня российские военные атаковали Кременчуг Полтавской области.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры.

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– Подробности – позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях! – призвал жителей и гостей города глава ОВА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 115-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Лунин

Фото: Дмитрий Лунин

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