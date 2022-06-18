Июнь, 18 в 6:47

18 июня российские военные атаковали Кременчуг Полтавской области.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры.

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– Подробности – позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях! – призвал жителей и гостей города глава ОВА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 115-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Лунин

Фото: Дмитрий Лунин