Червень, 27 в 17:27

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці Полтавської області.

Глава держави опублікував відео з місця події та зазначив, що всередині було понад тисячу цивільних.

– Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів, – написав президент.

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Зеленський додав, що Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах, а сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно.

Зазначимо, що в понеділок, 27 червня, окупанти випустили дві ракети по ТРЦ у Кременчуці. Ракетний удар стався під час повітряної тривоги, яка в Полтавській області тривала з 15.40 до 16.05.

Наразі рятувальники займаються гасінням пожежі, а кількість постраждалих поки невідома.

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