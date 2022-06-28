Июнь, 27 в 23:14

Американская разведка считает, что Вооруженные силы Украины нанесли существенный ущерб российским оккупантам на Донбассе, несмотря на отступление из Северодонецка.

Об этом сообщил корреспондент издания Politico Джек Детч со ссылкой на закрытую встречу чиновника Пентагона с журналистами.

– Украинцы заставляют заплатить их слишком высокую цену за очень небольшой кусочек земли, – написал он.

NEW: U.S. believes that Ukrainian troops are inflicting significant costs on the Russians in the Donbas despite the retreat from Sieverodonetsk: senior defense official Сейчас смотрят “The Ukrainians are making them pay for a very small piece of ground,” the official said. — Jack Detsch (@JackDetsch) June 27, 2022

По словам представителя Пентагона, Россия изменила тактику, и теперь оккупанты больше полагаются на артиллерию и ракетные удары.

В Минобороны США насчитали около 60 ракет, которые россияне выпустили по украинским городам 25-26 июня.

По мнению американских властей, россиянам существенно не хватает командного состава в армии, поэтому они все чаще привлекают отставных офицеров и пополняют резервы отставными военнослужащими.

Также Джек Детч рассказал, что в скором времени начнется новый этап обучения 50 украинских военных использованию РСЗО HIMARS, который продлится около двух недель.