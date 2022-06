Американская разведка считает, что Вооруженные силы Украины нанесли существенный ущерб российским оккупантам на Донбассе, несмотря на отступление из Северодонецка.

Об этом сообщил корреспондент издания Politico Джек Детч со ссылкой на закрытую встречу чиновника Пентагона с журналистами.

NEW: U.S. believes that Ukrainian troops are inflicting significant costs on the Russians in the Donbas despite the retreat from Sieverodonetsk: senior defense official

“The Ukrainians are making them pay for a very small piece of ground,” the official said.

— Jack Detsch (@JackDetsch) June 27, 2022