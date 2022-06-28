Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

ВСУ нанесли существенный вред россиянам, несмотря на отступление из Северодонецка — разведка США

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
ВСУ нанесли существенный вред россиянам, несмотря на отступление из Северодонецка — разведка США
Фото: Генштаб ВСУ

Американская разведка считает, что Вооруженные силы Украины нанесли существенный ущерб российским оккупантам на Донбассе, несмотря на отступление из Северодонецка.

Об этом сообщил корреспондент издания Politico Джек Детч со ссылкой на закрытую встречу чиновника Пентагона с журналистами.

– Украинцы заставляют заплатить их слишком высокую цену за очень небольшой кусочек земли, – написал он.

По словам представителя Пентагона, Россия изменила тактику, и теперь оккупанты больше полагаются на артиллерию и ракетные удары.

В Минобороны США насчитали около 60 ракет, которые россияне выпустили по украинским городам 25-26 июня.

По мнению американских властей, россиянам существенно не хватает командного состава в армии, поэтому они все чаще привлекают отставных офицеров и пополняют резервы отставными военнослужащими.

Также Джек Детч рассказал, что в скором времени начнется новый этап обучения 50 украинских военных использованию РСЗО HIMARS, который продлится около двух недель.

Читайте
РФ пытается нарастить скорость на Изюмском направлении – британская разведка

 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка