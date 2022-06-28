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Факти / Україна

ЗСУ завдали суттєвої шкоди росіянам, попри відступ з Сєвєродонецька – розвідка США

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
ЗСУ завдали суттєвої шкоди росіянам, попри відступ з Сєвєродонецька – розвідка США
Фото: Генштаб ЗСУ

Американська розвідка вважає, що Збройні сили України завдали суттєвої шкоди російським окупантам на Донбасі, попри відступ з Сєвєродонецька.

Про це повідомив кореспондент видання Politico Джек Детч із посиланням на закриту зустріч високопосадовця Пентагону з журналістами.

– Українці примушують заплатити їх занадто високу ціну за дуже невеликий шматочок землі, – написав він.

За словами представника Пентагону, Росія змінила тактику, і тепер окупанти більше покладаються на артилерію та ракетні удари.

У Міноборони США нарахували близько 60 ракет, які росіяни випустили по українських містах 25-26 червня.

На думку американської влади, росіянам суттєво бракує командного складу в армії, тому вони все частіше залучають відставних офіцерів та поповнюють резерви відставними військовослужбовцями.

Також Джек Детч розповів, що незабаром розпочнеться новий етап навчання 50 українських військових використанню РСЗВ HIMARS, який триватиме близько двох тижнів.

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