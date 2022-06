Американська розвідка вважає, що Збройні сили України завдали суттєвої шкоди російським окупантам на Донбасі, попри відступ з Сєвєродонецька.

Про це повідомив кореспондент видання Politico Джек Детч із посиланням на закриту зустріч високопосадовця Пентагону з журналістами.

NEW: U.S. believes that Ukrainian troops are inflicting significant costs on the Russians in the Donbas despite the retreat from Sieverodonetsk: senior defense official

“The Ukrainians are making them pay for a very small piece of ground,” the official said.

— Jack Detsch (@JackDetsch) June 27, 2022