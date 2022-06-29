Июнь, 29 в 9:45

С начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили около 35 450 российских оккупантов. За сутки ликвидировали еще 200 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за сутки ликвидировали еще пять вражеских танков, 16 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, четыре реактивных системы залпового огня и сбили четыре беспилотника.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 572 (+5);

боевые бронированные машины – 3 720 (+16);

артиллерийские системы – 781 (+3);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) 246 (+3);

средства ПВО – 103 (+1);

самолеты – 217;

вертолеты – 185;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4);

крылатые ракеты – 142 (+3);

корабли/катера – 14;

автомобильная техника и автоцистерны – 2598 (+9);

специальная техника – 61.

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, наибольшие потери российские военные понесли на Бахмутском направлении.