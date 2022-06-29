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Факты / Украина

Около 35 450 военных и более 1,5 тыс. танков: потери РФ в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Около 35 450 военных и более 1,5 тыс. танков: потери РФ в Украине
Фото: Минобороны

С начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили около 35 450 российских оккупантов. За сутки ликвидировали еще 200 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за сутки ликвидировали еще пять вражеских танков, 16 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы, четыре реактивных системы залпового огня и сбили четыре беспилотника.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 572 (+5);
  • боевые бронированные машины – 3 720 (+16);
  • артиллерийские системы – 781 (+3);
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) 246 (+3);
  • средства ПВО – 103 (+1);
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 185;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4);
  • крылатые ракеты – 142 (+3);
  • корабли/катера – 14;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2598 (+9);
  • специальная техника – 61.

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, наибольшие потери российские военные понесли на Бахмутском направлении.

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Источник: Генштаб ВСУ
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