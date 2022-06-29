Близько 35 450 військових та понад 1,5 тис. танків: втрати РФ в Україні
Фото: Міноборони
Від початку повномасштабної війни українські військові знищили близько 35 450 російських окупантів. За добу ліквідували ще 200 загарбників.
Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також україські військові за добу ліквідували ще пять ворожих танків, 16 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню і збили чотири безпілотники.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
Зараз дивляться
- танки ‒ 1 572 (+5);
- бойові броньовані машини ‒ 3 720 (+16);
- артилерійські системи – 781 (+3);
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) 246 (+3);
- засоби ППО – 103 (+1);
- літаки – 217;
- гелікоптери – 185;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4);
- крилаті ракети – 142 (+3);
- кораблі /катери – 14;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2598 (+9);
- спеціальна техніка – 61.
За інформацією Генштабу Збройних сил України, найбільших втрат російські військові зазнали на Бахмутському напрямку.