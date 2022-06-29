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Факти / Україна

Близько 35 450 військових та понад 1,5 тис. танків: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Близько 35 450 військових та понад 1,5 тис. танків: втрати РФ в Україні
Фото: Міноборони

Від початку повномасштабної війни українські військові знищили близько 35 450 російських окупантів. За добу ліквідували ще 200 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також україські військові за добу ліквідували ще пять ворожих танків, 16 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню і збили чотири безпілотники.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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  • танки ‒ 1 572 (+5);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 720 (+16);
  • артилерійські системи – 781 (+3);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) 246 (+3);
  • засоби ППО – 103 (+1);
  • літаки – 217;
  • гелікоптери – 185;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4);
  • крилаті ракети – 142 (+3);
  • кораблі /катери – 14;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2598 (+9);
  • спеціальна техніка – 61.

За інформацією Генштабу Збройних сил України, найбільших втрат російські військові зазнали на Бахмутському напрямку.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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