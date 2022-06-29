Червень, 29 в 9:45

Від початку повномасштабної війни українські військові знищили близько 35 450 російських окупантів. За добу ліквідували ще 200 загарбників.

Оновлені втрати Росії назвали у Генштабі ЗСУ. Також україські військові за добу ліквідували ще пять ворожих танків, 16 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню і збили чотири безпілотники.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 572 (+5);

бойові броньовані машини ‒ 3 720 (+16);

артилерійські системи – 781 (+3);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) 246 (+3);

засоби ППО – 103 (+1);

літаки – 217;

гелікоптери – 185;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4);

крилаті ракети – 142 (+3);

кораблі /катери – 14;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2598 (+9);

спеціальна техніка – 61.

За інформацією Генштабу Збройних сил України, найбільших втрат російські військові зазнали на Бахмутському напрямку.