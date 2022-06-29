Июнь, 29 в 1:15

Фамилии и имена конкретных людей из России, нанесшие ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, станут известны на весь мир.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 28 июня.

Он рассказал, что принял участие в специальном заседании Совета безопасности ООН, которое было созвано по просьбе Украины.

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— Созвано Албанией – это государство председательствует в Совбезе. Мы задействовали все международные рычаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за государственный терроризм. За все сделанное российской армией против украинцев в Кременчуге, в Очакове, в Лисичанске, в Харькове, в Днепре, во многих других городах Украины. По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, ударивших по нашим городам, уже 2811 г.; а сколько еще авиабомб, сколько артиллерийских снарядов, – сказал президент Зеленский.

Он добавил, что Совбез ООН сегодня стоя почтил память всех украинцев, убитых российской армией на нашей земле.

— Члены российской делегации оглянулись на всех присутствующих в зале Совбеза и тоже решили подняться – просто чтобы не выглядеть убийцами откровенно. Но все знают, что это именно российский террор, именно российское государство убивает ни в чем не повинных людей на этой войне, развязанной против украинского народа, — сказал он.

Президент добавил, что призвал ООН воспользоваться уже имеющимися механизмами Устава ООН, чтобы прекратить российские манипуляции структурами Организации и создать специальный трибунал для расследования действий российских оккупантов на украинской земле.

— Правоохранительные органы и разведка Украины делают все, чтобы установить всех российских военных, ответственных за террор против наших городов. Фамилии, лица и вся информация о каждом из этих террористов будут известны миру. Никто из них не сможет избежать ответственности и персональных санкций для этих лиц будет недостаточно. Приговор суда и тюрьма – вот это минимум, которого они заслуживают, — сказал он.

Президент Зеленский отдельно сказал об ответственности тех российских пропагандистов, которые врут об этом терроре и пытаются оправдать действия российской армии.

– Каждый из вас также будет наказан. У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей, — заметил президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский продемонстрировал видео с доказательством целенаправленного удара России по ТЦ в Кременчуге.