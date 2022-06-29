Червень, 29 в 1:15

Прізвища та імена конкретних людей з Росії, що вчинили ракетний удар по ТЦ у Кременчуці, стануть відомі на весь світ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 28 червня.

Він розповів, що взяв участь у спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання України.

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– Скликано Албанією – ця держава головує в Радбезі. Ми задіяли усі міжнародні важелі, щоб притягнути Росію до відповідальності за державний тероризм. За все зроблене російською армією проти українців в Кременчуці, в Очакові, в Лисичанську, в Харкові, в Дніпрі, в багатьох-багатьох інших містах України. Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які ударили по наших містах, вже 2811; а скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів, – сказав президент Зеленський.

Він додав, що Рада безпеки ООН сьогодні стоячи вшанувала памʼять усіх українців, вбитих російською армією на нашій землі.

– Члени російської делегації озирнулись на усіх присутніх в залі Радбезу і теж вирішили встати – просто щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв’язаній проти українського народу, – сказав він.

Президент додав, що закликав ООН скористатись вже наявними механізмами Статуту ООН, щоб припинити російські маніпуляції структурами Організації і щоб створити спеціальний трибунал для розслідування дій російських окупантів на українській землі.

– Правоохоронні органи і розвідка України роблять все, щоб встановити усіх російських військових, які відповідальні за терор проти наших міст. Прізвища, обличчя і вся інформація про кожного з цих терористів будуть відомі світу. Ніхто з них не зможе уникнути відповідальності, і персональних санкцій для цих осіб буде недостатньо. Вирок суду і тюрма – ось це мінімум, на який вони заслуговують, – сказав він.

Президент Зеленський окремо сказав про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор та намагаються виправдати дії російської армії.

– Кожен із вас також буде покараний. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей, – зауважив президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський продемонстрував відео із доказом цілеспрямованого удару Росії по ТЦ у Кременчуці.