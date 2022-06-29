ЕСПЧ решил рассмотреть иск Украины против России

Июнь, 29 в 15:53

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск Украины против России. Как уточняется, суд получил его 23 июня.

В релизе ЕСПЧ указано, что глава суда Роберт Спано передал это дело в четвертую секцию и проинформировал об этом Россию.

Как отмечается, этому делу предшествовали четыре других представления Украинского государства и около 8500 индивидуальных жалоб.

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Отметим, что Украина обвинила Россию в нарушении целого ряда прав, зафиксированных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Иск сообщает о массовых и серьезных нарушениях прав человека, которые Российская Федерация совершила во время военных действий на территории Украины.

Украинское государство обвинило войска РФ и другие подконтрольные ей вооруженные формирования в том, что они убили, ранили, задержали или по их вине пропали без вести тысячи гражданских лиц. Сотни тысяч объектов собственности – разрушены. Миллионы людей вынуждено покинули свои дома.