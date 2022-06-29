ЄСПЛ вирішив розглянути позов України проти Росії

Червень, 29 в 15:53

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив до розгляду позов України проти Росії. Як уточнюється, суд одержав його 23 червня.

У релізі ЄСПЛ зазначено, що голова суду Роберт Спано передав цю справу до четвертої секції та поінформував про це Росію.

Як зазначається, цій справі передували чотири інші подання Української держави та близько 8500 індивідуальних скарг.

Зараз дивляться

Зазначимо, що Україна звинуватила Росію у порушенні цілої низки прав, зафіксованих у Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Позов повідомляє про масові та серйозні порушення прав людини, які Російська Федерація здійснила під час військових дій на території України.

Українська держава звинуватила війська РФ та інші підконтрольні їй збройні формування у тому, що вони вбили, поранили, затримали або з їхньої вини зникли безвісти тисячі цивільних осіб. Сотні тисяч об’єктів власності – зруйновано. Мільйони людей вимушено покинули свої домівки.