Июнь, 30 в 10:22

Наступление со стороны Беларуси в ближайшие дни маловероятно. Ведь белорусские подразделения нужно усилить российскими войсками.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил военный эксперт Александр Мусиенко. Он отметил, что на сегодняшний день не видно движения российских войск в большом количестве для подготовки развертывания группировок, которые могли бы двигаться в украинском направлении.

— На сегодняшний день Беларусь проводит разного рода маневры и пытается держать в напряжении ситуацию. Вот сейчас мы видим очередной раунд проведения учений – проходит проверка мобилизационных резервов, которая продлится до 15 июля. По крайней мере, как они это объявляют. Действительно, на сегодняшний день возле границы, по разным оценкам, около 5 тыс. военнослужащих. Существенно их количество не увеличилось. До 15 июля мы увидим, будет ли расти их количество в результате мобилизационной подготовки и проверки резервов. От этого будет зависеть, как ситуация может развиваться. Но большой ударной группировки войск пока не видно, — объяснил эксперт.

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Также Александр Мусиенко добавил: если белорусская власть пойдет на такой бессмысленный и провальный шаг, это только ускорит падение как путинского, так и белорусского режимов.

Ведь, во-первых, это неоправданный шаг с военной точки зрения. А, во-вторых, такие действия могут спровоцировать процессы в самой Беларуси, когда часть белорусских военных может пойти не на Киев, а на Минск.