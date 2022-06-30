Червень, 30 в 10:22

Наступ з боку Білорусі найближчими днями маловірогідний. Адже білоруські підрозділи потрібно підсилити російськими військами.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зауважив, що на сьогодні не видно руху російських військ у великій кількості для підготовки розгортання угруповань, які могли б рухатись в українському напрямку.

– На сьогодні Білорусь проводить різного роду маневри і намагається тримати в напруженні ситуацію. От зараз ми бачимо черговий раунд проведення навчань – відбувається перевірка мобілізаційних резервів, яка триватиме до 15 липня. Принаймні, як вони це оголошують. Дійсно на сьогоднішній день біля кордону, за різними оцінками, є близько 5 тис. військовослужбовців. Істотно їхня кількість не збільшилась. До 15 липня ми побачимо, чи буде зростати їхня кількість унаслідок мобілізаційної підготовки і перевірки резервів. Від цього залежатиме, як ситуація може розвиватися. Але великого ударного угруповання військ поки не видно, – пояснив експерт.

Зараз дивляться

Також Олександр Мусієнко додав: якщо білоруська влада піде на такий безглуздий і провальний крок, то це лише пришвидшить падіння як путінського, так і білоруського режимів.

Адже, по-перше, це невиправданий крок з військової точки зору. А, по-друге, такі дії можуть спровокувати процеси в самій Білорусі, коли частина білоруський військових може піти не на Київ, а на Мінськ.