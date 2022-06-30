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Факты / Украина

Украинок под предлогом работы в салоне Польши продавали в сексуальное рабство

Маліновська Ангеліна, редактор ленты
Украинок под предлогом работы в салоне Польши продавали в сексуальное рабство

Под предлогом работы в массажном салоне в Польше четыре гражданина Украины привлекали украинок к предоставлению интимных услуг в соседней стране. За это преступники обещали девушкам немалые деньги. Кроме того, организаторы схемы также оформляли украинкам документы для выезда за границу.

Они подыскивали девушек младше 30 лет, приятной внешности, у которых тяжелое материальное положение.

Схему разоблачили при попытке вывоза двух украинок в Польшу через пункт пропуска Краковец. Девушек вернули домой, а злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.

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Источник: Государственная пограничная служба Украины

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