Українок під приводом роботи у салоні Польщі продавали у сексуальне рабство

Червень, 30 в 13:57

Під приводом роботи у масажному салоні у Польщі четверо громадян України залучали українок до надання інтимних послуг у сусідній країні. За це злочинці обіцяли дівчатам чималі кошти. Крім того, організатори схеми також виготовляли українкам документи для виїзду за кордон.

Вони підшукували дівчат віком до 30 років, приємної зовнішністі, які мали скрутне матеріальне становище.

Схему викрили під час спроби вивезення двох українок до Польщі через пункт пропуску Краківець. Дівчат повернуто додому, а зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років.

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Джерело: Державна прикордонна служба України