Июнь, 30 в 8:33

Военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей Беларуси изучают возможность провести скрытую мобилизацию населения.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

По их данным, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики продолжают находится в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

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– По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения, – отметили в Генштабе.

Также военные добавили, что на Славянском направлении оккупанты проводят перегруппировку войск и обороняются. Осуществляют обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.

Кроме того, украинские защитники остановили наступление на Бахмутском направлении и отбили штурм в районе Дементиевки на Харьковщине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 127-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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