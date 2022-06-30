В Беларуси изучают, как провести скрытую мобилизацию — Генштаб ВСУ
Военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей Беларуси изучают возможность провести скрытую мобилизацию населения.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
По их данным, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики продолжают находится в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.
– По имеющейся информации, военными комиссариатами указанных областей изучаются возможности проведения скрытой мобилизации населения, – отметили в Генштабе.
Также военные добавили, что на Славянском направлении оккупанты проводят перегруппировку войск и обороняются. Осуществляют обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубровного и Краснополья.
Кроме того, украинские защитники остановили наступление на Бахмутском направлении и отбили штурм в районе Дементиевки на Харьковщине.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 127-е сутки.
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