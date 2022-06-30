Червень, 30 в 18:25

Загроза вторгнення спільних сил Білорусі та Росії на північ України, зважаючи на все, відкладається до середини серпня.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі.

Спираючись на дані з відкритих джерел, військовий експерт зазначив, що зараз недалеко від кордонів України в Білорусі розташовано шість батальйонів. Однак наголосив, що це саме батальйони, а не батальйоно-тактичні групи.

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– Тобто не посилене угруповання, не ударне угруповання, щоб розпочинати вторгнення білоруських військ на територію України, – пояснив він.

За словами Жданова, у діях на території Білорусі продовжуються армійські процеси, але вони мають суперечливий характер.

– Продовжується відвантаження боєприпасів (Білорусі, – Ред.) для сил РФ. Продовжується зняття техніки зі зберігання біля Білорусі та передача ЗС РФ. Тобто, з одного боку, підготовка армії до війни, з іншого боку, передача боєприпасів, якими має воювати армія, сусідній державі (Росії, – Ред.), – пояснив він.

Жданов додав, що у Росії формують третій армійський корпус ЗС РФ у Мулиному, у Нижньогородській області на базі першої танкової армії. За його словами, корпус буде переважно танковий, але при цьому буде 200 танків та 400 БМП, а загальна чисельність корпусу становитиме 15,5 тис.

– Планується його формування до середини серпня. Чому розповідаю про корпус? Тому що з’явилася інформація, що саме цей корпус формуватиметься переважно найманцями, і, швидше за все, передбачається, що його перекинуть на територію Білорусі, і звідти спробує вторгнутися разом зі збройними силами Білорусі на нашу територію. Негативне те, що знову повертається загроза наступу з півночі, а позитивне те, що ця загроза буде не раніше середини серпня, – сказав військовий експерт.

На його думку, ці дані дають Збройним силам України відстрочку до середини серпня.

Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що наступальні дії з боку Росії на Півдні України можуть закінчитися ближче до кінця серпня, оскільки в першій половині вересня окупанти хочуть провести “референдум” у Херсоні, що вимагатиме від ворога стати в оборону.

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Джерело: Олег Жданов