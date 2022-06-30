Июнь, 30 в 0:56

Российские войска на юге Украины попытаются перейти в оборону к концу августа, прежде чем оккупанты во временно захваченном Херсоне попытаются провести “референдум”.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

– Моя гипотеза в том, что они становятся в оборону до конца августа. При этом, для подготовки “референдума” в определенных границах, успеть там провести “административное распределение”, расписать там округа и тому подобное… Они должны через две-три недели встать в оборону и уже прекратить наступление. Потому что территории будут выглядеть, даже в их глазах, словно насаженные на штык, а “референдум” — это как волеизъявление народа, к которому они будут апеллировать в международных судах и тому подобное, — сказал Алексей Арестович.

Следовательно, Арестович считает, что рассчитывая на запасы РФ, ракеты и т.п. – до конца августа российские войска на Херсонщине перейдут в оборону.

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Примечательно, что захватнические силы РФ в Херсонской области запланировали “референдум” на временно оккупированных украинских территориях на 11 сентября.

Источник: Фейгин Live