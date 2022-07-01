Июль, 01 в 18:49

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украине необходимы гарантии для сдерживания будущей агрессии РФ в военной, политической, дипломатической, институциональной, финансовой сферах.

Он уточнил, что у Украины есть крайне негативный опыт по заверениям в безопасности в рамках Будапештского меморандума, а потому наша страна категорически отказывается его повторять и Будапешта-2 не будет.

– Мы нуждаемся в эффективных гарантиях для сдерживания будущей агрессии со стороны России – военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и тому подобное. Эти гарантии должны быть включены в юридически обязательные и надлежащим образом ратифицированные международные соглашения с государствами-гарантами, – сказано в сообщении на сайте ОП.

Он добавил, что никакие обязательства от третьих сторон не заменят собственный мощный оборонный потенциал Украины, а потому необходимо обеспечить право Украины на самозащиту.

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– Этот блок гарантий будет включать, в частности, дальнейшее предоставление современных конвенционных вооружений и боевой техники без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий, – заявил Ермак.

По его словам, именно быстрое восстановление оборонного потенциала Украины станет одним из важных факторов предотвращения повторения агрессии против нашей страны.

А потому Украине нужна ежегодная финансовая помощь для развития оборонного сектора.

– Также мы рассчитываем на углубление сотрудничества в области информационной, кибернетической и морской безопасности, а также обмена и анализа разведывательной информации. В частности, для своевременного выявления признаков подготовки вооруженной агрессии против Украины, – добавил Андрей Ермак.

Как отмечается, следующий блок касается действий по сдерживанию новой агрессии.

Для этого необходимы оперативные поставки вооружения, оборудования, финансовой и другой помощи.

– Надо построить систему двусторонних и/или многосторонних договоров, которые будут предусматривать детальные механизмы действий гарантов на случай агрессии против Украины.

Необходимыми элементами этого блока мы считаем также постоянный механизм оценки угроз и вызовов безопасности и взаимного информирования о них, а также механизмы срочных двух – или многосторонних консультаций, – заявил Ермак.

Последний блок, по его данным, касается санкционной политики, которая должна стать эффективным инструментом для недопущения повторения агрессии.

– Сейчас внедренные пакеты санкций и ограничительных мер должны действовать не только до полного вывода российских войск из Украины. Их действие должно продолжаться, пока Россия не выполнит два условия, – считает глава ОП.

Первое – надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. Второе – полная компенсация вреда, который был причинен нашему государству и гражданам.

– Также должен быть предусмотрен действенный механизм внедрения превентивных санкций на будущее – в случае возникновения угрозы агрессии. В то же время необходимы гарантии срочного внедрения согласованного и синхронного международного режима санкций в случае, если агрессия все-таки произойдет, – подытожил Андрей Ермак.

Глава Офиса президента отметил, что когда практика подтвердит действенность таких гарантий для Украины, их можно будет распространить на другие страны.

Таким образом, гарантии безопасности для Украины в будущем могут стать основой новой мировой системы безопасности.

Напомним, 8 мая прошел виртуальный саммит лидеров стран Большой семерки. В нем участвовал Владимир Зеленский, который предложил G7 стать гарантами безопасности Украины. 27 мая на саммите лидеров Большой семерки президент Украины повторил свое предложение и предложил странам присоединиться к работе над такими гарантиями.