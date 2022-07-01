Липень, 01 в 18:49

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україні необхідні гарантії для стримування майбутньої агресії РФ у військовій, політичній, дипломатичній, інституційній, фінансовій сферах.

Він уточнив, що Україна має вкрай негативний досвід щодо запевнень у безпеці в рамках Будапештського меморандуму, а тому наша країна категорично відмовляється його повторювати і Будапешта-2 не буде.

– Ми потребуємо ефективних гарантій для стримування майбутньої агресії з боку Росії – військових, політичних, дипломатичних, інституційних, фінансових тощо. Ці гарантії мають бути включені до юридично обов’язкових та належно ратифікованих міжнародних угод з державами-гарантами, – сказано в повідомленні на сайті ОП.

Він додав, що жодні зобов’язання від третіх сторін не замінять власного потужного оборонного потенціалу України, а тому необхідно забезпечити право України на самозахист.

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– Цей блок гарантій включатиме, зокрема, подальше надання сучасних конвенційних озброєнь та бойової техніки без жодних обмежень та політично обумовлених перешкод, – заявив Єрмак.

За його словами, саме швидке відновлення оборонного потенціалу України стане одним із важливих чинників запобігання повторенню агресії проти нашої країни.

Тому Україні потрібна щорічна фінансова допомога для розвитку оборонного сектору.

– Також ми розраховуємо на поглиблення співпраці в галузі інформаційної, кібернетичної та морської безпеки, а також обміну та аналізу розвідувальної інформації. Зокрема для своєчасного виявлення ознак підготовки збройної агресії проти України, – додав Андрій Єрмак.

Як зазначається, наступний блок стосується дій щодо стримування нової агресії.

Для цього необхідні оперативні постачання озброєння, обладнання, фінансової та іншої допомоги.

– Потрібно побудувати систему двосторонніх та/або багатосторонніх договорів, які передбачатимуть детальні механізми дій гарантів на випадок агресії проти України.

Необхідними елементами цього блоку ми вважаємо також постійний механізм оцінки загроз та викликів безпеки та взаємного інформування про них, а також механізми термінових двох – чи багатосторонніх консультацій, – заявив Єрмак.

Останній блок, за його даними, стосується санкційної політики, яка має стати ефективним інструментом недопущення повторення агресії.

– Наразі впроваджені пакети санкцій та обмежувальних заходів мають діяти не лише до повного виведення російських військ з України. Їхня дія має тривати, доки Росія не виконає дві умови, – вважає глава ОП.

Перше – належні запевнення та гарантії неповторення агресії проти України. Друге – повна компенсація шкоди, заподіяної нашій державі та громадянам.

– Також має бути передбачено дієвий механізм запровадження превентивних санкцій на майбутнє – у разі виникнення загрози агресії. Водночас необхідні гарантії термінового впровадження узгодженого та синхронного міжнародного режиму санкцій у разі, якщо агресія таки відбудеться, – підсумував Андрій Єрмак.

Глава Офісу президента зазначив, що коли практика підтвердить дієвість таких гарантій для України, їх можна буде поширити на інші країни.

Таким чином гарантії безпеки для України в майбутньому можуть стати основою нової світової системи безпеки.

Нагадаємо, 8 травня відбувся віртуальний саміт лідерів країн Великої сімки. У ньому брав участь Володимир Зеленський, який запропонував G7 стати гарантами безпеки України. 27 травня на саміті лідерів Великої сімки президент України повторив свою пропозицію та запропонував країнам приєднатися до роботи над такими гарантіями.