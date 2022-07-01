Керченский мост в дыму: оккупанты оправдываются учениями и ДТП

Июль, 01 в 16:08

На временно оккупированном Крымском полуострове заметили клубы дыма на Керченском мосту. Оккупанты оправдываются – винят военные учения и ДТП, призывая жителей полуострова не волноваться.

Информацию о дыме в районе моста опубликовали подконтрольные России местные СМИ, также об этом пишут пользователи в соцсетях, которые постят кадры с места происшествия.

По их данным, инцидент произошел в районе Керченского берега, там же, где находится съезд с моста. Еще дым можно увидеть в районе Тузлы.

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Уточняется, что взрывов люди не слышали, однако отнеслись к происходящему с опаской из-за военных действий в Украине.

Позднее подконтрольный Кремлю оккупационный “глава” Крыма Сергей Аксенов также написал о произошедшем. Он винит в задымлении учения, которые “совпали” с ДТП на Керченском мосту.

– Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП, – написал он у себя в соцсетях.

Оккупант уверяет, что “никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет”.

Он еще раз подчеркнул, что ситуация “контролируется на месте” представителями оккупационных силовиков.

Удар ВСУ по Керченскому мосту – есть ли такая возможность

Напомним, что до этого экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко утверждал, что возможно, Украина и не сможет разрушить весь мост, однако в теории мы можем нанести точечный удар в нужный момент – когда там будут идти российские войска.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 21 апреля заявил, что если у Украины появится возможность ударить по Керченскому мосту – мы это сделаем.

Кремль после этого стал заявлять об “анонсе теракта” и “признаках деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию”.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отмечал ранее, что у Украины пока нет возможности уничтожить мост и есть “более жирные цели”.

Напомним, что недавно разведка Украины получила подробную техническую документацию Керченского моста.

Фото: Скриншот видео из соцсетей