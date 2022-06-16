Это будет целью номер один для поражения — генерал ВСУ о Керченском мосте

Июнь, 15 в 22:13

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, заявил, что Керченский мост — цель номер один для украинских военных.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, будет ли Крымский мост одной из целей после того, как ВСУ получат обещанное оружие.

– Да, это сто процентов. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. Это мы, как основную кишку подтягивания резервов, просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, они быстро получат украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое, – говорит он.

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Напомним, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что через Крымский мост у РФ есть возможность поставлять военную технику, военную живую силу. Если его не будет, снабжение будет затруднено.

Источник: Крим.Реалії