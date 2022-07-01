Керченський міст у диму: окупанти виправдовуються навчаннями та ДТП

Липень, 01 в 16:08

На тимчасово окупованому Кримському півострові помітили димові клуби на Керченському мосту. Окупанти виправдовуються – звинувачують військові навчання та ДТП, закликаючи мешканців півострова не хвилюватися.

Інформацію про дим у районі мосту опублікували підконтрольні Росії місцеві ЗМІ, також про це пишуть користувачі в соцмережах, які постять кадри з місця події.

За їхніми даними, інцидент стався в районі Керченського берега, там, де розташований з’їзд з мосту. Ще дим можна побачити у районі Тузли.

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Уточнюється, що вибухів люди не чули, проте у них з’явились побоювання через військові дії в Україні.

Пізніше підконтрольний Кремлю окупаційний “голова” Криму Сергій Аксьонов також написав про те, що сталося. Він звинувачує у задимленні навчання, яке “збіглося” з ДТП на Керченському мосту.

– Правоохоронні органи проводять навчання у районі цього стратегічного об’єкту. Так співпало, що в цей же час на мосту сталася ДТП, – написав він у себе в соцмережах.

Окупант запевняє, що “жодної небезпеки ні для мосту, ні для людей, ні для Криму немає”.

Він ще раз наголосив, що ситуація “контролюється на місці” представниками окупаційних силовиків.

Удар ЗСУ по Керченському мосту – чи є така можливість

Нагадаємо, що до цього ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко стверджував, що, можливо, Україна і не зможе зруйнувати весь міст, проте теоретично ми можемо завдати точкового удару в потрібний момент – коли там будуть йти російські війська.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 21 квітня заявив, що якщо Україна матиме змогу вдарити по Керченському мосту – ми це зробимо.

Кремль після цього став заявляти про “анонс теракту” і “ознаки діянь, що підлягають правовій перевірці та подальшому покаранню”.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначав раніше, що Україна поки що не має можливості знищити міст і є “жирніші цілі”.

Нагадаємо, що нещодавно розвідка України отримала детальну технічну документацію Керченського мосту.

Фото: Скріншот відео з соцмереж