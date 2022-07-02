Июль, 01 в 21:00

Ковровые бомбардировки украинских городов со стороны России на данном этапе войны невозможны.

Об этом на своем Youtube-канале рассказал военный аналитик Олег Жданов.

Его спросили, какова вероятность применения ковровых бомбардировок со стороны РФ в условиях работы ПВО.

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— Поздно… Когда война уже совсем в другой стадии. Ковровые бомбардировки могли применять в первую неделю войны, когда наша ПВО было частично уничтожена, частично произошла разбалансировка в плане своей работы и организации. Сегодня говорить о ковровых бомбардировках я бы даже не стал, — сказал Жданов.

Военный эксперт отметил, что армейская и штурмовая авиация РФ боится залетать на наши позиции, потому им приходится отстреливаться с дистанции.

По его словам, авиации врага приходится идти очень низко над землей, на так называемом “бреющем полете”, чтобы не бить сбитым.

— Сегодня Ту-22М3 наносит ракетный удар с 50 км, ближе не подходят к нашей границе. И сразу же разворачиваются и уходят на свои аэродромы, в свое воздушное пространство. Так что все. Время ковровых бомбардировок в Украине, даже не начавшись, уже кануло в лету, — сказал он.

Отметим, что в последнее время можно наблюдать, как Россия наносит удары ракетами или авиабазирования или со стороны моря, не залетая при этом в зону работы ПВО.

Источник: Олег Жданов