Липень, 01 в 21:00

Килимові бомбардування українських міст з боку Росії на цьому етапі війни неможливі.

Про це на своєму Youtube-каналі розповів військовий аналітик Олег Жданов.

Його запитали, якою є ймовірність застосування килимових бомбардувань з боку РФ в умовах роботи ППО.

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– Пізно… Коли війна вже зовсім на іншій стадії. Килимові бомбардування могли застосовувати в перший тиждень війни, коли наша ППО була частково знищена, частково відбулося розбалансування в плані роботи та організації (ППО. – Ред.). Сьогодні говорити про килимові бомбардування я не став би, – сказав Жданов.

Військовий експерт зазначив, що армійська та штурмова авіація РФ боїться залітати на наші позиції, тому їм доводиться відстрілюватися з дистанції.

За його словами, авіації ворога доводиться йти дуже низько над землею, на так званому бриючому польоті, щоб не бути збитим.

– Сьогодні Ту-22М3 завдає ракетного удару з 50 км, ближче не підходять до нашого кордону. І одразу ж розвертаються та йдуть на свої аеродроми, у свій повітряний простір. Отже, все. Час килимових бомбардувань в Україні, навіть не розпочавшись, уже померкнув, – сказав він.

Зазначимо, останнім часом можна спостерігати, як Росія завдає ударів ракетами чи з авіабазування, чи з боку моря, не залітаючи при цьому до зони роботи ППО.

Джерело: Олег Жданов