Июль, 02 в 13:45

Во временно оккупированном поселке Чаплинка (Херсонская область) российские захватчики усиливают давление на местных жителей и проводят массовые обыски.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

– Во временно оккупированной Чаплинке Херсонской области усиливается давление на местных жителей со стороны оккупантов. С 29 июня в поселке производится обыск всех частных гаражей. В случае отсутствия владельцев, ворота гаража выламывают с помощью ББМ Тигр, — отмечается в сообщении.

По данным разведки, оккупанты настолько детально обыскивают украинцев, что даже перекапывают землю в подвалах, в поисках тайников.

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А в помещении бывшей коммунальной аптеки в Чаплинке захватчики обустроили свой “частный аптечный пункт”, для которого везут медикаменты из временно оккупированного Крыма.

– Присматривать за работой поставлен “свой человек”, который осуществляет контроль и забирает наличные в конце рабочего дня, — уточнили в разведке.

Кроме того, российские военные продолжают воровать украинское зерно. Так, в Чаплинке уже началась жатва. Весь урожай оккупанты вывозят зерновозами в направлении Крыма, а также воруют прошлогодний урожай.

Как недавно сообщал представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, в РФ сейчас рассматривают варианты, что делать с оккупированными территориями Херсонской области. Не отказались в Кремле и от идеи псевдореферендума. По словам Скибицкого, первой “знаковой” датой для оккупантов может быть 11 сентября.

Тем временем Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия в Херсонской области. На днях украинские защитники освободили село Потемкино.

Источник: ГУР Минобороны Украины