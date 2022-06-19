Июнь, 18 в 22:52

Украинские защитники постепенно продвигаются по территории Херсонской области. Как сообщил накануне советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, ВСУ уже приблизились на расстояние 15-18 км к Херсону.

Что известно об оккупации Херсонской области, планах РФ на регион и контрнаступлении украинской армии – далее в материале.

Быстрая оккупация Херсона

Российские войска захватили Херсон и большую часть Херсонской области еще в начале марта.

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До сих пор возникают вопросы, как враг так быстро смог зайти на территорию региона и почему был разминирован перешеек на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Как отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов, причину выясняют украинские правоохранительные органы, а окончательного ответа нет даже у него.

Несмотря на ожидания рашистов на быстрое восприятие “русского мира” жителями Юга Украины, Херсон с первых дней оккупации оказал мощное сопротивление. Люди неоднократно выходили на массовые акции протеста, требуя от оккупантов убираться и выступая против создания очередного псевдогосударственного образования “ХНР”. В городе действуют партизаны.

В то же время оккупанты устроили массовые задержания и обыски в городе, открывали огонь по мирным митингам. Есть информация, что рашисты удерживают в своих пыточных в Херсонской области около 600 человек. Похищенных украинцев российские захватчики также вывозят в оккупированный Крым.

На территории области и в самом Херсоне оккупанты усилили меры так называемой “фильтрации”.

Планы РФ на регион

В первые месяцы оккупации рашисты пытались организовать псевдореферендум о создании очередной фейковой “республики” — “ХНР”.

Однако эта идея провалилась, а оккупанты стали рассматривать вариант “присоединения” Херсонской области к временно оккупированному Крыму и создания на этих территориях “Таврической губернии”. Такие данные в конце мая озвучил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

А русскоязычное издание Медуза со ссылкой на собственные источники утверждало, что Кремль хочет объединить оккупированные территории Украины в новый федеральный округ в составе РФ. Речь идет о территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В день выхода статьи Медузы “бункерный лидер” Владимир Путин объявил себя “собирателем земель” по примеру Петра I.

Тем временем путинские солдаты и коллаборанты в Херсонской области начали раздавать российские паспорта, вводить рубль и российские образовательные программы в школах, а также решили принудительно предоставлять новорожденным украинцам гражданство РФ. Следует отметить, что херсонцы не воспринимают ни рубли, ни паспорта РФ.

В области отсутствует мобильная связь и частично Интернет. В Херсон начали активно свозить семьи российских военнослужащих.

ВСУ приближаются к Херсону

Еще в конце мая военные аналитики американского Института изучения войны (ISW) обнародовали информацию о контрнаступательных действиях Вооруженных сил Украины в Херсонской области. В сообщении отмечалось, что это вынудило российские войска занять оборонительную позицию и, возможно, нарушит попытки РФ контролировать оккупированные территории на южном направлении.

Украинская разведка, в свою очередь, проинформировала, что рашисты строят уже третью линию обороны на оккупированных территориях Херсонской области и перемещают войска из оккупированного Крыма.

1 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что украинская армия уже освободила более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области.

8 июня британская разведка сообщила, что пока РФ сосредоточилась на наступлении на Донбассе, ВСУ осуществили успешную контратаку в юго-западной части Херсонской области. Благодаря этому украинским защитникам удалось восстановить плацдарм на берегу реки Ингулец.

А 11 июня Херсонский городской совет проинформировал, что украинские войска ведут контрнаступление на трех направлениях в области: Киселевка, Солдатское и Александровка. Отмечалось, что под контролем Украины полностью находится поселок Таврическое.

15 июня советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что на Херсонском направлении украинские войска создали устойчивый плацдарм на левом берегу реки Ингулец (в 50 км от Херсона).

О созданном ВСУ плацдарме для наступления рассказал 24 каналу и советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Он отметил, что сложность борьбы в Херсонской области заключается лишь в недостатке вооружения. В то же время, украинские защитники провели очень удачную операцию.

– Наши защитники настолько разумно поступили, что этого россияне даже не ожидали. Они захватили плацдарм, который никто не счел ценным. Он между Снигиревкой и Давидовым Бродом, дает нам возможность двигаться в трех направлениях, и никто не знает, в каком мы будем это делать, — подчеркнул Андрусив.

По его словам, оттуда украинские воины могут попытаться пойти на Херсон, или же на Новую Каховку или вообще в сторону оккупированного Крыма. Андрусив объяснил, что сложность для оккупантов состоит в том, что они должны готовиться фактически на всех трех направлениях, что требует большего сосредоточения войск.

В последние недели украинские защитники авиаударами уничтожили склады боеприпасов РФ в Херсонской области и, вероятно, ликвидировали двух российских генералов.

И вот 17 июня советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины приблизились к Херсону и находятся от города на расстоянии 15-18 км. По словам Арестовича, продвижение ВСУ к Херсону может перерасти в контрнаступление.

– На Херсонском направлении мы активно движемся… И у нас замелькали фотографии, на которых уже виден Херсон. Это где-то 15-18 км, но с холмов там видно (Херсон на горизонте — Ред.)… И эти контрнаступательные действия с минуты на минуту могут перерасти в контрнаступление, судя по размаху и глубине продвижения наших войск, – заявил он.

Параллельно глава Херсонского облсовета Александр Самойленко призвал жителей Херсонской области уехать из региона, в том числе и через оккупированный Россией Крым. По его словам, это “облегчит работу ВСУ” при освобождении территорий.

Подготовка плацдарма для полноценного контрнаступления – мнение эксперта

Как отметил в комментарии Фактам ICTV военный эксперт Олег Жданов, Вооруженные силы Украины сейчас осуществляют подготовительные меры для контрнаступления в направлении Херсона.

Комментируя сообщение Арестовича, эксперт объяснил, что 15-18 км – это значительное расстояние на фронте.

– Во-первых, 15-18 км – это очень далеко. Мы еще не дошли до рубежей обороны российских войск. Мы пока там продвигаемся на отдельных участках, где нет существенных укреплений со стороны РФ. Это подготовительные меры для будущего контрнаступления в направлении Херсона. Поэтому сегодня прогнозировать, когда мы перейдем в контрнаступление очень тяжело, потому что мы пока создаем плацдарм для будущего контрнаступления. Кроме того, 18 километров – у нас не вся артиллерия добивает такое расстояние, — подчеркнул Жданов.

Он уточнил, что в настоящее время у украинской армии недостаточно сил и средств для деоккупации Херсона.

– На сегодняшний день ВСУ способны проводить оборонные операции. Вот мы едва вытягиваем оборонительную операцию в Луганской области. Но на грани наших возможностей мы ее вытягиваем. А говорить о контрнаступлении сегодня очень рано, — отметил эксперт.

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Отвечая на вопрос, какие силы и средства нужны ВСУ для операции по освобождению Херсонской области, Жданов напомнил о недавних заявлениях советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка и главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли.

Перед очередной встречей министров обороны стран мира, состоявшейся 15 июня в Брюсселе (Рамштайн-3), Подоляк призвал предоставить Украине больше тяжелого оружия для паритета с войсками РФ на поле боя. По его словам, Украина нуждается в: 1000 гаубицах калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1 000 дронов.

А после встречи Рамштайн-3 генерал Милли проинформировал, что США уже передали Украине: 12 артиллерийских дивизионов, 97 тыс. противотанковых систем (“больше, чем танков в мире”), 237 танков, более 300 БМП (боевых машин пехоты), около 1 600 ЗРК (зенитных ракетных комплексов) и около 60 тыс. снарядов к ним. Генерал уточнил, что в поставки для Украины вошли 383 единицы артиллерии (ствольной и реактивной), а также около полумиллиона боеприпасов к ним.

– Вы же видели доклад генерала Милли, цифры, которые нам предоставили: я имею в виду танки, боевые бронированные машины и артиллерию. Три цифры. Когда эти три цифры приблизятся хотя бы на 75% к цифрам, которые объявил Подоляк, тогда мы будем говорить, что Вооруженные силы способны сформировать наступательную группировку, — подчеркнул Олег Жданов.

Что говорят в Киеве

11 июня во время очередного видеообращения президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области. Он отметил, что к перечню возвращенных населенных пунктов добавился поселок Таврическое.

А в обращении от 14 июня глава государства подчеркнул, что ключевая цель на юге Украины – это освобождение Херсона.

– Продолжаем давить на оккупантов на юге Украины. Ключевая цель – освобождение Херсона, будем двигаться к этому шаг за шагом, – сообщил Зеленский.

На днях вышла статья министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для американского издания Foreign Affairs. Статья называется Какой будет победа Украины: видение Киева. В ней глава МИД выразил мнение, что Украина может заставить российских оккупантов покинуть Херсон.

Кулеба уточнил, что для этого украинской армии необходимо современное вооружение.

– На южном фронте ВСУ уже проводят контрнаступление, а с современным вооружением мы сможем пройти дальше вглубь оккупированной врагом территории. Целью будет поставить россиян на грань необходимости покинуть Херсон – город, который имеет ключевое значение для стратегической стабильности Украины. Если мы продвинемся на юге и востоке, мы сможем заставить Путина выбирать между тем, чтобы покинуть южные города, включая Херсон и Мелитополь, чтобы уцепиться за Донбасс, и тем, чтобы оставить заново оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, чтобы держаться за юг, – объяснил Кулеба.

Он добавил, что на этом этапе хозяин Кремля может более серьезно “настаивать на переговорах по прекращению огня”.

Конечная же цель, по словам Кулебы, – изгнание российских захватчиков с украинской земли.

Источник: МИД Украины, Минобороны США, Укринформ, 24 канал, Медуза

Фото: Генеральный штаб ВСУ, ISW