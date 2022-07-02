Липень, 02 в 13:45

У тимчасово окупованому селищі Чаплинка (Херсонська область) російські загарбники посилюють тиск на місцевих жителів та проводять масові обшуки.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

– У тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області посилюється тиск на місцевих мешканців з боку окупантів. З 29 червня в селищі проводиться обшук всіх приватних гаражів. У разі відсутності власників, ворота гаража виламують за допомогою ББМ Тигр, – зазначається в повідомленні.

За даними розвідки, окупанти настільки детально обшукують українців, що навіть перекопують ґрунт у підвалах, шукаючи схованки.

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А в приміщенні колишньої комунальної аптеки в Чаплинці загарбники облаштували свій “приватний аптечний пункт”, для якого везуть медикаменти з тимчасово окупованого Криму.

– Наглядати за роботою поставлено “свою людину”, яка здійснює контроль та забирає готівку в кінці робочого дня, – уточнили в розвідці.

Крім того, російські військові продовжують красти українське зерно. Так, у Чаплинці вже розпочалися жнива. Тож увесь врожай окупанти вивозяиь зерновозами в напрямку Криму, а також крадуть минулорічний врожай.

Як нещодавно повідомляв представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, у РФ зараз розглядають варіанти, що робити з окупованими територіями Херсонської області. Не відмовилися в Кремлі і від ідеї псевдореферендуму. За словами Скібіцького, першою “знаковою” датою для окупантів може бути 11 вересня.

Тим часом Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на Херсонщині. Днями українські захисники звільнили село Потьомкине.

Джерело: ГУР Міноборони України