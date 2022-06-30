Июнь, 30 в 13:44

Вооруженные Силы Украины сообщили, что военнослужащим 60-й отдельной пехотной бригады удалось провести успешное наступление в районе села Потемкино Херсонской области и освободить его от оккупации.

– Местное население Потемкиного вздохнуло с облегчением, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на губах наши ребята обещают держать темп, – говорится в сообщении, опубликованном на странице ВСУ в Facebook 30 июня.

Сообщается также, что в ходе наступления украинские защитники отбили ряд контратак врага, уничтожили танки и БМП противника.

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Фото: Людмила Денисова