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Факты / Украина

На Херсонщине ВСУ освободили село Потемкино от оккупации

Анастасия Гевко, редактор ленты
херсонщина

Вооруженные Силы Украины сообщили, что военнослужащим 60-й отдельной пехотной бригады удалось провести успешное наступление в районе села Потемкино Херсонской области и освободить его от оккупации.

– Местное население Потемкиного вздохнуло с облегчением, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на губах наши ребята обещают держать темп, – говорится в сообщении, опубликованном на странице ВСУ в Facebook 30 июня.

Сообщается также, что в ходе наступления украинские защитники отбили ряд контратак врага, уничтожили танки и БМП противника.

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Фото: Людмила Денисова

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