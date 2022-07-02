Липень, 02 в 7:45

У Гомельській області Білорусі через військові комісаріати станом на 2 липня триває вручення повісток.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні.

Крім того, додають у Генштабі ЗСУ, лікарям повідомили про заборону виїжджати за межі країни.

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Такі заходи в Білорусі тривають у межах мобілізаційних навчань, які продовжили з 1 липня до 9-го.

До слова, українська сторона ще 30 червня мала інформацію про те, що військові комісаріати Брестської та Гомельської областей вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення.

Нагадаємо, що до 16 липня в Гомельській області за планом мають тривати збори військовозобов’язаних.

Білоруси відпрацьовують формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проводять бойове злагодження, а також займаються питаннями організації охорони та оборони об’єктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 129-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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