У Білорусі роздають повістки та не випускають із країни лікарів – Генштаб ЗСУ
У Гомельській області Білорусі через військові комісаріати станом на 2 липня триває вручення повісток.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні.
Крім того, додають у Генштабі ЗСУ, лікарям повідомили про заборону виїжджати за межі країни.
Такі заходи в Білорусі тривають у межах мобілізаційних навчань, які продовжили з 1 липня до 9-го.
До слова, українська сторона ще 30 червня мала інформацію про те, що військові комісаріати Брестської та Гомельської областей вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення.
Нагадаємо, що до 16 липня в Гомельській області за планом мають тривати збори військовозобов’язаних.
Білоруси відпрацьовують формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проводять бойове злагодження, а також займаються питаннями організації охорони та оборони об’єктів.
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