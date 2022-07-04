Наша авиация возрождается и активно участвует в ведении боевых действий — Жданов

Июль, 03 в 21:27

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что авиация Украины стала работать не только на Херсонском направлении.

— Помните, что пару дней назад я отмечал, что на Херсонском направлении работает наша штурмовая и бомбардировочная авиация. Так вот сегодня, за прошедшие сутки, наша авиация работала практически на всех направлениях — Харьковское, Луганское, Донецкое, Запорожское и Криворожское направления. На всех направлениях была замечена работа нашей штурмовой авиации и бомбардировочной авиации, — говорит Жданов.

Эксперт отметил, что наша авиация возрождается и начинает принимать более активное участие в ведение боевых действий.

— Видимо те запчасти, которые нам передали страны-партнеры наконец-то были использованы по назначению и мы смогли что-то восстановить, что-то поставить на “крыло”, как говорят летчики в авиации. И сразу она пошла применяться на всех направлениях, география ее применения значительно расширилась, — поясняет он.

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