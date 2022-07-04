Наша авіація відроджується і бере активнішу участь у веденні бойових дій – Жданов

Липень, 03 в 21:27

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що авіація України почала працювати не лише на Херсонському напрямку.

– Пам’ятайте, що кілька днів тому я зазначав, що на Херсонському напрямку працює наша штурмова та бомбардувальна авіація. Так ось сьогодні, минулої доби, наша авіація працювала практично на всіх напрямках – Харківський, Луганський, Донецький, Запорізький та Криворізький напрямки. На всіх напрямках була помічена робота нашої штурмової авіації та бомбардувальної авіації, – каже Жданов.

Експерт зазначив, що наша авіація відроджується і починає брати активнішу участь у веденні бойових дій.

– Мабуть ті запчастини, які нам передали країни-партнери, нарешті були використані за призначенням і ми змогли щось відновити, щось поставити на “крило”, як кажуть льотчики в авіації. І відразу вона пішла застосовуватись на всіх напрямках, географія її застосування значно розширилася, – пояснює він.

Зараз дивляться

Раніше Жданов пояснював, чому наша ППО не збиває ракети РФ.