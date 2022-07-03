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Факты / Украина

Военный эксперт объяснил, почему наша ПВО не сбивает ракеты РФ

Маліновська Ангеліна, редактор ленты
Военный эксперт объяснил, почему наша ПВО не сбивает ракеты РФ

Украина не может сбивать стратегические бомбардировщики, из которых РФ запускает ракеты, так как эти самолеты не выходят в зону поражения нашей ПВО.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов заявил

— Дистанция 50 км до нашего воздушного пространства это самолеты, которые пускают ракеты с территории Беларуси, с акватории Черного моря они пускают в основном с территории Крыма. Они не выходят из зоны прикрытия собственной ПВО и не входят в зону поражения нашего ПВО. Они пускают либо с полуострова, с воздушного пространства над полуостровом Крым, либо выходят в акваторию моря, но вне зоны действия нашей ПВО. А в Беларуси они подходят на минимальную дистанцию 50 км и делают пуск с самолета Ту-22М3. Это стратегический бомбардировщик, ему хватает этих 50 км, чтоб выполнить маневр разворота и опять уйти в глубину воздушного пространства Беларуси, не заходя в воздушное пространство Украины, — говорит Жданов.

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Фото: Depositphotos

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