Военный эксперт объяснил, почему наша ПВО не сбивает ракеты РФ

Украина не может сбивать стратегические бомбардировщики, из которых РФ запускает ракеты, так как эти самолеты не выходят в зону поражения нашей ПВО.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов заявил

— Дистанция 50 км до нашего воздушного пространства это самолеты, которые пускают ракеты с территории Беларуси, с акватории Черного моря они пускают в основном с территории Крыма. Они не выходят из зоны прикрытия собственной ПВО и не входят в зону поражения нашего ПВО. Они пускают либо с полуострова, с воздушного пространства над полуостровом Крым, либо выходят в акваторию моря, но вне зоны действия нашей ПВО. А в Беларуси они подходят на минимальную дистанцию 50 км и делают пуск с самолета Ту-22М3. Это стратегический бомбардировщик, ему хватает этих 50 км, чтоб выполнить маневр разворота и опять уйти в глубину воздушного пространства Беларуси, не заходя в воздушное пространство Украины, — говорит Жданов.