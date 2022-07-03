Россияне форсировали Северский Донец и понесли потери после неудачных штурмов — Генштаб

Июль, 03 в 19:52

Российские оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ на юге Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 3 июля.

В частности, отмечается, что на Южнобужском направлении враг принимает меры по логистическому обеспечению войск и совершенствует инженерное оборудование позиций.

— Агрессор продолжает наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на Николаевском направлении с целью снижения наступательных возможностей наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и характере деятельности ВС Беларуси не отмечается. На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области.

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На Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы. Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Крестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чеполь.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии территории неподалеку от Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина.

На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огненное влияние на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки.

На Лисичанском направлении враг совершает обстрелы из ствольной артиллерии в районах Золотаровки и Верхнекаменки. Вел штурмовые действия в направлении Золотаровки и взял под контроль населенный пункт. На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового.

Наступательные действия по направлению Нырково – Берестово украинские воины успешно отбили. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении Васильевка – Берестово. Вел штурмовые действия на направлениях Волчоярка – Спорное и Николаевка – Спорное. Понес значительные потери и отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Времевка, Гуляйполе, Чаривное. Нанес авиаударов недалеко от Каменки, Авдеевки и Шевченко.