РФ пытается либо обойти Лисичанск, либо прорваться в город — Жданов

Лисичанск остается под контролем ВСУ, которые продолжают оборонять город.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Проводим ротацию войск в городе Лисичанск и на данный момент по возможности наших ВСУ удерживаем Лисичанск. Нет пока информации, что Генштаб принимает решение оставить город, поэтому сражение за город продолжается, уличные бои идут, в самом Лисичанске идут бои вокруг города, особенно на юго-западной окраине города, где РФ пытается либо обойти его, либо прорваться в сам город. Мы сражаемся за город и пока что никто сдавать и выходить из Лисичанска не собирается, — сообщил эксперт.