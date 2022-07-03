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Факты / Украина

РФ пытается либо обойти Лисичанск, либо прорваться в город — Жданов

Маліновська Ангеліна, редактор ленты
Олег Жданов

Лисичанск остается под контролем ВСУ, которые продолжают оборонять город.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Проводим ротацию войск в городе Лисичанск и на данный момент по возможности наших ВСУ удерживаем Лисичанск. Нет пока информации, что Генштаб принимает решение оставить город, поэтому сражение за город продолжается, уличные бои идут, в самом Лисичанске идут бои вокруг города, особенно на юго-западной окраине города, где РФ пытается либо обойти его, либо прорваться в сам город. Мы сражаемся за город и пока что никто сдавать и выходить из Лисичанска не собирается, — сообщил эксперт.

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К слову, ранее Жданов заявлял, что июль может стать месяцем уменьшения напряжения в полномасштабной войне на территории Украины.

Фото: Олег Жданов

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