Військовий експерт пояснив, чому наша ППО не збиває ракети РФ

Липень, 03 в 19:32

Україна не може збивати стратегічних бомбардувальників, з яких РФ запускає ракети, оскільки ці літаки не виходять у зону ураження нашої ППО.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Дистанція 50 км до нашого повітряного простору – це літаки, які пускають ракети з території Білорусі, з акваторії Чорного моря вони пускають в основному з території Криму. Вони не виходять із зони прикриття власної ППО та не входять до зони ураження нашої ППО. Вони пускають або з півострова, з повітряного простору над півостровом Крим або виходять в акваторію моря, але поза зоною дії нашої ППО. А в Білорусі вони підходять на мінімальну дистанцію 50 км і пускають з літака Ту-22М3. Це стратегічний бомбардувальник, йому вистачає цих 50 кілометрів, щоб виконати маневр розвороту і знову піти в глибину повітряного простору Білорусі, не заходячи в повітряний простір України, – каже Жданов.

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Фото: Depositphotos