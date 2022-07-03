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Факти / Україна

Військовий експерт пояснив, чому наша ППО не збиває ракети РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Військовий експерт пояснив, чому наша ППО не збиває ракети РФ

Україна не може збивати стратегічних бомбардувальників, з яких РФ запускає ракети, оскільки ці літаки не виходять у зону ураження нашої ППО.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Дистанція 50 км до нашого повітряного простору – це літаки, які пускають ракети з території Білорусі, з акваторії Чорного моря вони пускають в основному з території Криму. Вони не виходять із зони прикриття власної ППО та не входять до зони ураження нашої ППО. Вони пускають або з півострова, з повітряного простору над півостровом Крим або виходять в акваторію моря, але поза зоною дії нашої ППО. А в Білорусі вони підходять на мінімальну дистанцію 50 км і пускають з літака Ту-22М3. Це стратегічний бомбардувальник, йому вистачає цих 50 кілометрів, щоб виконати маневр розвороту і знову піти в глибину повітряного простору Білорусі, не заходячи в повітряний простір України, – каже Жданов.

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Фото: Depositphotos

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