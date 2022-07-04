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Факты / Украина

Ценю помощь в защите общих ценностей: Зеленский поздравил США с Днем независимости

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Ценю помощь в защите общих ценностей: Зеленский поздравил США с Днем независимости
Фото: Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента США Джо Байдена и весь американский народ с Днем независимости.

Он отметил лидерскую помощь Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости.

– Поздравляю народ США и президента Джо Байдена с Днем независимости! Желаю дружественному американскому народу мира и процветания. Ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости, – написал Зеленский в Twitter.

День независимости США отмечают ежегодно 4 июля. Это национальный праздник в Штатах и ​​выходной день. Праздник был установлен по случаю подписания 4 июля 1776 года Декларации независимости США от Соединенного королевства Великобритании.

Во время Американской революции 2 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс на закрытом заседании проголосовал за Резолюцию Ли, представителя Вирджинии Ричарда Генри Ли, которая провозгласила, что Америка стала независимой.

После голосования за эту резолюцию Конгресс решил выдать дополнительный документ, объясняющий это решение — Декларацию независимости США. Именно его подписали 4 июля 1776 года.

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