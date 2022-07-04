Июль, 04 в 10:30

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента США Джо Байдена и весь американский народ с Днем независимости.

Он отметил лидерскую помощь Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости.

– Поздравляю народ США и президента Джо Байдена с Днем независимости! Желаю дружественному американскому народу мира и процветания. Ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости, – написал Зеленский в Twitter.

Вітаю народ США і @POTUS з Днем незалежності! Бажаю дружньому народу ???????? миру та процвітання. Ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності. Сейчас смотрят — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2022

День независимости США отмечают ежегодно 4 июля. Это национальный праздник в Штатах и ​​выходной день. Праздник был установлен по случаю подписания 4 июля 1776 года Декларации независимости США от Соединенного королевства Великобритании.

Во время Американской революции 2 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс на закрытом заседании проголосовал за Резолюцию Ли, представителя Вирджинии Ричарда Генри Ли, которая провозгласила, что Америка стала независимой.

После голосования за эту резолюцию Конгресс решил выдать дополнительный документ, объясняющий это решение — Декларацию независимости США. Именно его подписали 4 июля 1776 года.