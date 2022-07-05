Необходимо атаковать аэродромы оккупантов: Ходжес назвал главное противодействие ракетным ударам РФ
Экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что для противодействия ударам российской авиации с применением крылатых ракет необходимо атаковать аэродромы, используемые самолетами оккупантов.
— Когда мы говорим о ракетах и крылатых ракетах, запускаемых с территории России и Беларуси, то чтобы противодействовать им, необходимо атаковать аэродромы, с которых взлетают такие самолеты. Или найти метод нарушить логистику доставок таких ракет в места запусков, – говорит Ходжес.
Ранее в украинской разведке объяснили причину ужесточения ракетных ударов России.
Источник: Guildhall
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Фото: Getty Images