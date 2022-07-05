Июль, 05 в 19:14

Российские захватчики ведут наступление на Спорное (восточнее Северского) и Вершину (южнее Бахмута). Они находятся на границе Луганской и Донецкой областей, бои за эти населенные пункты продолжаются.

Об этом свидетельствует вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

— При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Спорное и Вершина, бои продолжаются, — отметили в Генштабе.

Кроме того, оккупанты сосредоточили усилия на взятии под контроль дороги Бахмут – Лисичанск и попытках захватить Белогоровку.

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В то же время, украинские военные продолжают держать оборону. Так, ВСУ отбили наступление войск РФ в районе Краснополья в Донецкой области.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал о том, что защитники ликвидировали по меньшей мере 36 350 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генштаб ВСУ