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В море Россия подготовила ракеты для ударов по Украине, сообщает Генштаб ВСУ.

В акватории Черного моря российские военные привели в готовность к ракетным ударам по объектам в Украине три носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования Калибр.