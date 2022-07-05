Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Пожар в Донецке и флаг Украины на Змеином: что происходит на 132 сутки войны (онлайн)

Пожар в Донецке и флаг Украины на Змеином: что происходит на 132 сутки войны (онлайн)

В оккупированном Снежном в Донецкой области Вооруженные силы Украины накрыли большой состав БК и техники российских войск.

На острове Змеиный, который удалось освободить от российской армии, снова вернули украинский флаг.

Европейский Союз создаст международную платформу по восстановлению Украины после завершения полномасштабной войны.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:39 - 05 июля

Правительство Уэльса выделило 35 млн фунтов стерлингов на военную помощь Украине, Шотландия выделила 65 млн фунтов стерлингов. Уэльс принял 3 тыс. украинских беженцев, а Шотландия – около 6 тыс. человек, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:32 - 05 июля

Великобритания анонсировала новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси. Новый санкционный пакет будет предусматривать:

  • запрещение экспорта в Беларусь товаров нефтепереработки;
  • передовых технологических компонентов, используемых в квантовых вычислениях;
  • предметов роскоши;
  • запрет на импорт чугуна и стали из Беларуси.

Также правительство Великобритании ограничит доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:30 - 05 июля

Российские оккупанты в Крыму усиливают противоракетную оборону баржами с угловыми отражателями радиосигнала в районе арок.

Пирамидальные отражатели установлены в районе острова Тузла на расстоянии 50-100 метров параллельно автомобильной части Крымского моста, которые по замыслу возвращают обратно излучение.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:29 - 05 июля

В море Россия подготовила ракеты для ударов по Украине, сообщает Генштаб ВСУ.

В акватории Черного моря российские военные привели в готовность к ракетным ударам по объектам в Украине три носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования Калибр.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:27 - 05 июля

Европейский Союз создаст международную платформу по восстановлению Украины после завершения полномасштабной войны.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:26 - 05 июля

На острове Змеиный, который удалось освободить от российской армии, снова вернули украинский флаг.

Острів Зміїний з українським прапором

Фото: Госпогранслужба

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:24 - 05 июля

В оккупированном Снежном в Донецкой области Вооруженные силы Украины накрыли большой состав БК и техники российских войск.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:24 - 05 июля

В Украине арестовали 315 вагонов с российскими и белорусскими минеральными удобрениями на общую сумму в 360 млн грн (около $12 млн).

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:23 - 05 июля

Первый транш макрофинансовой помощи Евросоюза в размере €1 млрд Украина получит в конце июля.

Україна-ЄС

Фото: Depositphotos

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:20 - 05 июля

Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка