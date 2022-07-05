Пожар в Донецке и флаг Украины на Змеином: что происходит на 132 сутки войны (онлайн)
В оккупированном Снежном в Донецкой области Вооруженные силы Украины накрыли большой состав БК и техники российских войск.
На острове Змеиный, который удалось освободить от российской армии, снова вернули украинский флаг.
Европейский Союз создаст международную платформу по восстановлению Украины после завершения полномасштабной войны.
Правительство Уэльса выделило 35 млн фунтов стерлингов на военную помощь Украине, Шотландия выделила 65 млн фунтов стерлингов. Уэльс принял 3 тыс. украинских беженцев, а Шотландия – около 6 тыс. человек, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Великобритания анонсировала новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси. Новый санкционный пакет будет предусматривать:
- запрещение экспорта в Беларусь товаров нефтепереработки;
- передовых технологических компонентов, используемых в квантовых вычислениях;
- предметов роскоши;
- запрет на импорт чугуна и стали из Беларуси.
Также правительство Великобритании ограничит доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг.
Российские оккупанты в Крыму усиливают противоракетную оборону баржами с угловыми отражателями радиосигнала в районе арок.
Пирамидальные отражатели установлены в районе острова Тузла на расстоянии 50-100 метров параллельно автомобильной части Крымского моста, которые по замыслу возвращают обратно излучение.
В море Россия подготовила ракеты для ударов по Украине, сообщает Генштаб ВСУ.
В акватории Черного моря российские военные привели в готовность к ракетным ударам по объектам в Украине три носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования Калибр.
Европейский Союз создаст международную платформу по восстановлению Украины после завершения полномасштабной войны.
На острове Змеиный, который удалось освободить от российской армии, снова вернули украинский флаг.
В оккупированном Снежном в Донецкой области Вооруженные силы Украины накрыли большой состав БК и техники российских войск.
В Украине арестовали 315 вагонов с российскими и белорусскими минеральными удобрениями на общую сумму в 360 млн грн (около $12 млн).
Первый транш макрофинансовой помощи Евросоюза в размере €1 млрд Украина получит в конце июля.
Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.