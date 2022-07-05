Июль, 05 в 10:50

С начала полномасштабного вторжения в Украину российский враг понес немалые потери личного состава — ВСУ ликвидировали по меньшей мере 36 350 оккупантов, это еще +150 за минувшие сутки.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Другие потери противника:

танков ‒ 1594 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,

артиллерийских систем – 806 (+2) ед,

РСЗО — 247 (+1) ед,

средства ПВО — 105 ед,

самолетов – 217 ед,

вертолетов – 187 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 660 (+2) ед,

крылатых ракет — 144,

кораблей /катеров — 15 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2634 (+5) ед,

специальной техники – 65.

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Наибольшие потери российский враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

Ранее сообщалось, что армия РФ применяет тактику авиационных ударов на Юге Украины, потому что не рискует идти в наступление по суше. 4 июля оккупанты били парами вертолетов Ка-52 со стороны Ольгиного и Архангельского Херсонской области.