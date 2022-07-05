На войне в Украине оккупанты потеряли уже более 36 350 человек
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину российский враг понес немалые потери личного состава — ВСУ ликвидировали по меньшей мере 36 350 оккупантов, это еще +150 за минувшие сутки.
Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
Другие потери противника:
- танков ‒ 1594 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 806 (+2) ед,
- РСЗО — 247 (+1) ед,
- средства ПВО — 105 ед,
- самолетов – 217 ед,
- вертолетов – 187 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 660 (+2) ед,
- крылатых ракет — 144,
- кораблей /катеров — 15 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2634 (+5) ед,
- специальной техники – 65.
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Наибольшие потери российский враг понес на Славянском и Донецком направлениях.
Ранее сообщалось, что армия РФ применяет тактику авиационных ударов на Юге Украины, потому что не рискует идти в наступление по суше. 4 июля оккупанты били парами вертолетов Ка-52 со стороны Ольгиного и Архангельского Херсонской области.