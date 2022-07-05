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Факты / Украина / Общество

На войне в Украине оккупанты потеряли уже более 36 350 человек

Марта Бондаренко, редактор ленты
На войне в Украине оккупанты потеряли уже более 36 350 человек
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российский враг понес немалые потери личного состава — ВСУ ликвидировали по меньшей мере 36 350 оккупантов, это еще +150 за минувшие сутки.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Другие потери противника:

  • танков ‒ 1594 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 806 (+2) ед,
  • РСЗО — 247 (+1) ед,
  • средства ПВО — 105 ед,
  • самолетов – 217 ед,
  • вертолетов – 187 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 660 (+2) ед,
  • крылатых ракет — 144,
  • кораблей /катеров — 15 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2634 (+5) ед,
  • специальной техники – 65.

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Наибольшие потери российский враг понес на Славянском и Донецком направлениях.

Ранее сообщалось, что армия РФ применяет тактику авиационных ударов на Юге Украины, потому что не рискует идти в наступление по суше. 4 июля оккупанты били парами вертолетов Ка-52 со стороны Ольгиного и Архангельского Херсонской области.

Источник: Генштаб ВСУ
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