Липень, 05 в 19:14

Російські загарбники ведуть наступ на Спірне (на схід від Сіверська) і Вершину (на південь від Бахмута). Вони перебувають на межі Луганської і Донецької областей, бої за ці населені пункти тривають.

Про це свідчить вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України.

– За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Спірне та Вершина, бої тривають, – зазначили у Генштабі.

Крім того, окупанти зосередили зусилля на взятті під контроль дороги Бахмут – Лисичанськ та спробах захопити Білогорівку.

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Водночас українські військові продовжують тримати оборону. Так, ЗСУ відбили наступ військ РФ у районі Краснопілля у Донецькій області.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що захисники ліквідували щонайменше 36 350 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 132-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ